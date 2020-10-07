Исход войны в Карабахе приведет к полной капитуляции Армении

Я убеждён, что конфликт в независимости от разногласия заинтересованных стран, не носит региональный характер, не говоря уже о глобальных масштабах. То есть, конспирологические взгляды политических оппонентов Азербайджана имеют одну цель - гипперболизировать конфликт, чтобы вовлечь в него Россию и Францию.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, журналист Анар Гасанов.

По его словам, время проведения широкомасшабных контрнаступлений ВС Азербайджана продиктовано некоторыми обстоятельствами, но пожалуй самое главное из них - это нынешний низкий уровень армяно - российских отношений.

"Во-первых, Азербайджан перед проведением крупномасшатабного контрнаступления учитывал уровень российско - армянских отношений, отношение самого главного государства в урегулировании конфликта. Армения отвернулась от России, она провоцировав столкновения в Товузе, рассчитывала ударить по внутренним оппонентам, так как при вероятной лояльности ОДКБ, у "прозападного" Пашиняна позиции усиливались в стране. Нестабильная ситуация в Беларуси, прозападная ориентация Украины, сильные позиции Евроатлантического блока в молдавском парламенте, предстоящие выборы в Грузии - все эти факторы были учтены Азербайджаном перед контрнаступлением. Армения всегда была средством для России, а Азербайджан целью. В России хорошо понимают, что Азербайджан потерять - недопустимо", - подчеркнул он.

По мнению нашего собеседника, за эскалацией конфликта стоят силы Запада, которые ставили целью менять конфигурацию сил на постсоветском пространстве, а политический режим Армении с 2018 года выполнял эти задачи.

"Антиазербайджанская риторика Пашиняна, удары по друзьям России в Армении, унижение главы ОДКБ Юрия Хачатурова, закон о запрещении трансляции российских телеканалов с с 1 января 2021 года, провокации в Товузе являются составной частью этой политики. Пашинян по сути провалил проект Миацум, за что стоит его поблагодарить", - отметил Анар Гасанов.

Как подчеркнул журналист, при планировании операции, командующий и его штаб предусматривают различные варианты развития событий, поэтому ответить на вопрос планировался ли "блицкриг" или другой вариант может только тот, кто ее разрабатывал.

"В случае операции ВС Азербайджана, который мы наблюдаем, идет планомерное наступление по нескольким направлениям, с существенным отличием рельефа. Поэтому темпы продвижения войск различны. Для сомневающихся могу привести операцию советских войск 1943 года по разгрому немецко-фашистских войск под кодовым названием "Суворов". Планировался прорыв обороны противника в первые трое суток, но когда первоначальный план не сработал, командующий внес соответствующие изменения (изменил направления ударов, усилил группировки войск за счет полученных от Ставки резервов). Операция длившаяся с 7 августа по 3 октября завершилась разгромом группировки противника.

Так, что когнитивные схемы некоторых западных военных экспертов по поводу блицкрига, - всего лишь версии и не более. Генштаб - это не Лазаревский клуб рефлексированных лиц, а высший орган военного управления", - полагает он.

Далее российский политолог предположил два варианта развития ситуации.

"Во-первых, ВС Азербайджана восстанавливают государственную границу в южном направлении и частично на севере линии соприкосновения, при этом освободив Агдеринский и Мартунинский районы и под давлением мирового сообщества останавливают военные действия, что уже является победой Азербайджана. Второй вариант - полная капитуляция Армении.

ВС Армении не в состоянии вести наступательные операции, лишены техники и не имеют людских ресурсов, поэтому в любом случае исход должен быть в пользу Азербайджана", - подытожил Анар Гасанов.

Абдул Керимханов