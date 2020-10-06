https://news.day.az/politics/1277126.html В Азербайджане учреждены две медали
В Азербайджане учреждены две медали
В Азербайджане учреждены две медали, сообщает во вторник Day.Az.
Сегодня на пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) на обсуждение был вынесен законопроект о внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейных медалей "140-летие "Азербайджанских железных дорог" (1880-2020)" и "10-летие Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана (2012-2020)"
После обсуждений оба законопроекта были приняты.
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