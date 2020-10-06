Армения должна покинуть оккупированные территории Азербайджана - Советник Хаменеи
"Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал советник Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбер Вилаяти в своем интервью газете "Keyhan".
По его словам, Армения оккупировала часть азербайджанских земель: "Армения должна покинуть оккупированные территории. Более одного миллиона азербайджанцев в результате оккупации были изгнаны из своих домов. Скоро они должны вернуться на свои земли".
А.Вилаяти сказал, что разрешение нагорно-карабахского конфликта военным путем невозможно. Он отметил, что конфликт должен решиться политическим путем.
Советник также отметил, что в последние дни Армения совершает атаки на регионы, где проживает мирное население Азербайджана.
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