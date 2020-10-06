Армения должна покинуть оккупированные территории Азербайджана

"Оккупированные территории Азербайджана должны быть освобождены".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал советник Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбер Вилаяти в своем интервью газете "Keyhan".

По его словам, Армения оккупировала часть азербайджанских земель: "Армения должна покинуть оккупированные территории. Более одного миллиона азербайджанцев в результате оккупации были изгнаны из своих домов. Скоро они должны вернуться на свои земли".

А.Вилаяти сказал, что разрешение нагорно-карабахского конфликта военным путем невозможно. Он отметил, что конфликт должен решиться политическим путем.

Советник также отметил, что в последние дни Армения совершает атаки на регионы, где проживает мирное население Азербайджана.