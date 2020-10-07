Армяне бредили 90-ми, а армия Азербайджана столкнула их с реальностью

После июльской провокации ВС Армении на государственной границе Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к Еревану с предложением:"Давай, борись против нас один на один, и посмотрим, чем это закончится".

В Ереване наверняка посмеялись, потому как не верили, что в противостоянии с Азербайджаном Армения действительно может остаться без внешней поддержки. Но это случилось, и теперь армянские вопли о помощи вторую неделю терроризируют мировые медиа, международные организации и прямые телефоны руководителей держав. Но массовой поддержки, какая бывала раньше, нет и нет.

"Сейчас мы показали кто есть кто. Мы гоним их как собак!", - заявил, обращаясь на днях к азербайджанскому народу, Президент Ильхам Алиев.

Страх Еревана настолько велик, что официальный Ереван уже горячо заговорил о мирных переговорах. Никол Пашинян даже подал сигнал о готовности призвать на помощь миротворцев. Правда, он и его команда потом все усиленно отрицали, но на самом деле его предположение о возможности согласия Еревана на ввод миротворцев не было вырвано из контекста. Точнее, контекст был в том же духе. Миротворцы понадобились Пашиняну не для того, чтобы воевать за Армению, а для того, чтобы остановить боевые действия. Он понимает, что остановка войны на данном этапе будет означать дальнейшее затягивание конфликта в интересах Армении и лишение Азербайджана возможности освобождения своих территорий силовым путем. Понимает и очень надеется на это.

Армяне предвидят исход и хотят урвать хоть что-то, сказал в комментарии Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

За годы переговоров Азербайджан был готов к обсуждению большинства вопросов в рамках основных принципов урегулирования. Однако все предложенные мировым сообществом варианты отвергались армянской стороной.

"Армяне упорно стояли лицом к прошлому и задом к будущему. Мы почти тридцать лет пытались развернуть их лицом к будущему, мирно, гуманно, без войны, но, увы, тщетно. Они не желали разворачиваться в 21 век, а продолжали бредить 90-ми. И теперь, как только мы их развернули лицом к реальности силой, они вспомнили о мире, переговорах и миротворцах? Но их поезд ушел, опоздали. Мы в ответе перед нашими шехидами, и если остановимся, оскорбим их память. Теперь нужно идти до конца. Только безоговорочная капитулярия может спасти армян от дальнейших жертв и потерь", - сказал Ильгар Алиев.

Лейла Таривердиева