Совет аксакалов сделал заявление о контрнаступательной операции азербайджанской армии

Совет аксакалов Азербайджана распространил заявление в связи с широкомасштабным контрнаступлением нашей армии.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении совершили провокации, обстреляв наряду с позициями нашей армии наши населенные пункты, в ответ на это азербайджанская армия начала широкомасштабное контрнаступление по всему фронту.

В ходе контрнаступления наша армия нанесла сокрушительные удары по врагу, освободила от оккупации город Джабраил и значительное количество сёл этого района, ряд населенных пунктов Тертерского, Агдеринского и Физулинского районов, многие стратегически важные высоты, в том числе Муровдаг, нанесла большой урон врагу в живой силе и боевой технике.

В заявлении выражена уверенность в том, что наша армия освободит оккупированные земли и восстановит территориальную целостность страны, а наши соотечественники, ставшие вынужденными переселенцами, вернутся на свои родные земли: "На сегодняшний день мы так воодушевлены доблестью азербайджанских солдат, что каждый член Республиканского совета аксакалов, независимо от возраста, готов броситься в бой наравне с молодежью и с честью выполнить свой долг. Мы победим, потому что наше дело правое, мы сражаемся за родину, за освобождение от оккупации наших земель! Уверены, что наша могущественная армия под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в самое ближайшее время освободит все наши оккупированные земли и восстановит территориальную целостность страны, наш флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди!"