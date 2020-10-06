Годовалый ребенок, пострадавший от армянского обстрела в Гяндже

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился фотографией Эюбовой Захры Хайям гызы, 2019 года рождения, которая была ранена в результате обстрела Гянджи с территории Армении 4 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Гаджиев поделился снимком в своем Twitter-аккаунте под хештегом #Ganjaguchludur.

"Поколения меняются, но зверства Армении против азербайджанского народа не заканчиваются. Эта 10-месячная девочка была ранена в результате армянского ракетного обстрела города Гянджа", - написал Гаджиев.