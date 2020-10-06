https://news.day.az/politics/1277146.html Главред АМИ Trend в эфире CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе - ВИДЕО
Главред АМИ Trend в эфире CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе - ВИДЕО
Главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу дал интервью телеканалу CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе, передает Day.Az.
В интервью Р.Хафизоглу отметил, что в ответ на атаки Армении на гражданские объекты 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию.
Trend представляют вниманию читателей данное интервью:
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