Главред АМИ Trend в эфире CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе

Главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу дал интервью телеканалу CNN Türk о сохраняющейся напряженности в Нагорном Карабахе, передает Day.Az.

В интервью Р.Хафизоглу отметил, что в ответ на атаки Армении на гражданские объекты 27 сентября Азербайджан начал контрнаступательную операцию.

Trend представляют вниманию читателей данное интервью: