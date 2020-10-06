Виталий Третьяков: любитель утех и Джазояна

В Карабахе идет Отечественная Война. Именно так, война с большой буквы, ибо все, что можно, да и нужно писать прописными, остались в прошлом. Век-волкодав растоптал прописные истины "не убий", "не укради", "не прелюбодействуй" для врага.

Армения убивает невинных граждан, стреляя ракетами и снарядами в города и села Азербайджана.

Армения крадет будущее у своих граждан, посылая их на убой на линию фронта, давно превратившуюся во фронтир противостояния всякого отребья в армянской военной форме и азербайджанской регулярной армии.

Армения прелюбодействует с сильными мира сего, отдаваясь и падая ниц перед могущественными державами, пытаясь вымолить перемирие.

Враг выдохся, у врага сломлен хребет, он изнывает от осознания собственного бессилия и понимания безысходности.

И как всегда, глашатаи "истинно армянского" и пропагандоны хаизма зашевелились, почуяв неладное для себя. Среди них, в этой копошащейся зловонной куче выброшенных на обочину логики и нравственности люмпенов, стали слышны голоса лакеев и прихлебателей. Они особенно активны в российских масс-медиа, даже на федеральных каналах - распинают себя во имя лжи и поветрия мракобесия.

Среди таких прямоходящих приматов лжепатриотизма и истеричной великодержавности выделяются две фигуры - Виталий Третьяков и Артур Джазоян.

Они, как и остальные кирасиры армянской пропаганды, несут полный бред, никак не желая признать, что война ведется на территории Азербайджана, и с точки зрения международного права, Армения является агрессором в этом конфликте.

Третьяков, как бывший главный редактор некогда солидной, а ныне дышащей на ладан "Независимой газеты", как названный политолог, всячески пытался оправдать оказанную ему низкую честь - он защищал, обелял и огораживал Армению. Страну, которая проводит откровенно захватническую политику, в своей идеологии основывается на дикой смеси нацизма, национализма, провинциального западничества и угодливым расшаркиваниям перед Россией.

Во вчерашнем выпуске программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" Третьяков был в ударе. Выразив свое восхищение армянами, он заметил, что Нагорный Карабах, дескать, "исконно армянская земля и карабахские армяне навечно, де-факто связаны с Арменией - и поэтому у Азербайджана ничего не получится".

Автор и ведущий программы Владимир Соловьев не изменил своему амплуа. Собрал экспертов, представляющих одну сторону, а для затравки пригласил Гафурова. Взяли и подставили такого человека, грамотного и сведущего, но в другой области.

Ведь у заказной передачи есть свои, незыблемые правила и законы, первейший среди которых: "Никогда не перечь хозяину".

Гости передачи и не перечили ведущему, когда он начал унылое ток-шоу словами: "Девятый день идут бои в Карабахе. Минобороны Армении сообщает, что остановлено продвижение армии Азербайджана. Хотя об этом должно сообщать не Минобороны Армении, а Минобороны Карабаха".

Третьяков стоял и, ехидно улыбаясь, кивал. Мракобесие старого политолога и бывшего главреда не было бы полным, если бы ограничилось одними мимическими упражнениями.

Ныне выступающий в незавидной роли адвоката Армении и армянской хунты в Нагорном Карабахе, Третьяков стал брать с собой на виртуально-визуальные "битвы" верного сумконосца Ашота Джазояна, некогда подвизавшегося на должности руководителя конфедерации журналистов России.

Воистину, неисповедимы пути хранителя сумки и носителя тапок.

Джазоян весьма известен среди пишущей братии Москвы как "тень" Третьякова: где 67-летний Виталий Товиевич, там обязательно "маленький Ашотик": то дверь машину откроет, то дверь подержит, то комнату почистит.

Но иногда он получает весьма деликатные, так сказать, куртуазно-амурные поручения.

Например, во время одного из международных медийный форумов, куда был приглашен Третьяков, гости форума в лобби отеле с нескрываемым интересом наблюдали, как упарившийся Джезаян носил фрукты, вино, сладости в номер своего барина. А потом прошествовал туда же с некой дамой, хмуро поглядывая на своих коллег в холле.

По словам московских журналистов, та дама с потрепанным, но реконструированным силиконом лицом, скорее всего, была феминой с низкой социальной ответственностью.

Пока старый политолог обсуждал в своем номере с оной дамой перипетии глобальной геополитики и региональной стратегии - кто бы сомневался, - Джезаян, удобно устроившись на маленьком стуле около дверей номера, сторожил.

Бдил, так сказать, чтобы никто не посмел чинить бедлам и нарушать безобразия.

Утром же коллеги увидели А.Джезаяна мирно храпящего на стуле: он провел целую ночь около двери номера, верно охраняя своего хозяина от, чем черт не шутит, нападений или ненужных стуков в ту самую дверь.

Потом была история в ресторане, когда В.Третьяков изволил отобедать, а его сумконосец смирно стоял около дверей и ждал, глазами поедая барина.

Ныне же А.Джезаян волею своего хозяина неожиданно превратился в политического эксперта, стал рассуждать о первопричинах нагорно-карабахского конфликта, преамбуле переговоров в рамках Минской группы и часто, вровень с количеством междометий и деепричастий, называть Азербайджан "напавшей на карабахских армян страной".

Видно, таково желание, наказ и приказ барина, старого главреда, нынче превратившегося в мнемоническую фигуру отчаяния, лжи и подлости Виталия Третьякова.

Хотя все верно - такова судьба холопа.

Эльчин Алыоглу,

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az