Турецкий телеканал показал в прямом эфире азербайджанских солдат, которые показывают высокий моральных дух и уверены в полной победе над оккупантами.

Как передает Day.Az, наши военнослужащие, отметив, что готовы освободить все наши земли от армянских террористов, выкрикивали лозунги "Карабах есть и будет нашим", "Мы победим!".