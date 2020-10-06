https://news.day.az/politics/1277200.html "Карабах есть и будет нашим" - азербайджанские солдаты на турецком ТВ - ВИДЕО
"Карабах есть и будет нашим" - азербайджанские солдаты на турецком ТВ - ВИДЕО
Турецкий телеканал показал в прямом эфире азербайджанских солдат, которые показывают высокий моральных дух и уверены в полной победе над оккупантами.
Как передает Day.Az, наши военнослужащие, отметив, что готовы освободить все наши земли от армянских террористов, выкрикивали лозунги "Карабах есть и будет нашим", "Мы победим!".
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