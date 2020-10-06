Эрдоган довел до внимания Меркель важность исполнения резолюций ООН по Карабаху

Состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции.

Как передает АПА, об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az.

В ходе встречи были обсуждены конфликты в Восточном Средиземноморье, Ливии и Нагорном Карабахе.

Эрдоган довел до внимания Меркель важность выполнения резолюций ООН, требующих освобождение азербайджанских территорий, находящихся под оккупацией Армении.