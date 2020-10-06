https://news.day.az/politics/1277204.html Эрдоган довел до внимания Меркель важность исполнения резолюций ООН по Карабаху
Эрдоган довел до внимания Меркель важность исполнения резолюций ООН по Карабаху
Состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Ангелы Меркель в формате видеоконференции.
Как передает АПА, об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az.
В ходе встречи были обсуждены конфликты в Восточном Средиземноморье, Ливии и Нагорном Карабахе.
Эрдоган довел до внимания Меркель важность выполнения резолюций ООН, требующих освобождение азербайджанских территорий, находящихся под оккупацией Армении.
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