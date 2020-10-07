У Макрона нет даже морального права читать нравоучения Азербайджану

Обращение главы государства к нации это, прежде всего, поддержка обществу, расстановка важных акцентов в той войне, которую мы ведем против оккупантов. Это, конечно же, очень серьезный меседж армянской стороне и мировому сообществу, которое на протяжении более чем тридцати лет было безучастным к этому конфликту, уравнивало ответственность сторон, не понимая, чем это может завершиться.

Об этом сказал Day.Az азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Сегодня Азербайджан находится на той стадии, когда условия, которые выдвигала когда-то армянская сторона, превращаются в ничто, а разговоры о переговорах теряют всякий смысл. Баку может сесть за стол переговоров только в том случае, если Армения заявит о поэтапном и системном выводе своих войск с территорий Азербайджана, отметил наш собеседник.

Политолог считает очень важным, что Президент Ильхам Алиев в своем недавнем обращении поднял тему двойных стандартов в подходе к проблемам сепаратизма в разных странах.

"Мне очень импонирует обращение Президента Ильхама Алиева к Франции и Макрону с предложением передать желающим независимости карабахским армянам Марсель, учитывая, что половина населения там армяне. Глава государства также очень уместно напомнил о ситуации с Корсикой. От себя хочу напомнить и о Каталонии. Когда последняя собиралась выйти из состава Испании, Мадрид предпринял очень оперативные и жесткие меры. Вся Европа поддержала территориальную целостность Испании, а глава сепаратистов пока что избежал наказания только потому, что имеет иммунитет как член Европарламента", - сказал Садыхов.

У Европы т Макрона в частности, считает он, нет никакого морального права давать нам какие-то советы и заниматься нравоучениями. Мы долго ждали армянскую сторону, надеялись на пробуждение у нее сознания. Но Ереван не понял дипломатического языка, не захотел считаться с требованиями международных резолюций и международного права и получил адекватный ответ от Азербайджана, подчеркнул азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева