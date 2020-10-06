https://news.day.az/politics/1277208.html Армяне создали поддельный "Twitter" аккаунт Минобороны Азербайджана - РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Армяне создали поддельный "Twitter" аккаунт Минобороны Азербайджана - РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Армянская сторона создала поддельный "Twitter" аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и жаловаться на закрытие этого поддельного аккаунта https://twitter.com/ModAzerbaijan.
Сообщаем, что на официальный "twitter" аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке:
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