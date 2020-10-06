Армяне создали поддельный "Twitter" аккаунт Минобороны Азербайджана

Армянская сторона создала поддельный "Twitter" аккаунт на имя Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

Мы призываем граждан, пользователей социальных сетей и представителей СМИ не ссылаться на этот профиль и жаловаться на закрытие этого поддельного аккаунта https://twitter.com/ModAzerbaijan.

Сообщаем, что на официальный "twitter" аккаунт Министерства обороны Азербайджанской Республики можно перейти по следующей ссылке:

https://twitter.com/wwwmodgovaz