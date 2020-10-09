После войны армяне будут жить в безопасности в азербайджанском Карабахе

Азербайджан в течение 27 лет демонстрировал справедливую позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, пытаясь решить его мирным путем. Однако Армения не проявляла взаимности, напротив, время от времени совершала военные провокации как на линии фронта в Нагорном Карабахе, так и на азербайджано-армянской границе. В результате последней провокации армян, которая закончилась гибелью мирных жителей, терпению Азербайджана пришел конец. Теперь боевые действия будут продолжены до тех пор, пока Армения не выведет свои войска с оккупированных территорий и не предоставит график вывода ВС.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джавид Османов.

Как заявил наш собеседник, Азербайджан является сильным государством и не нуждается во внешней поддержке для решения армяно-азербайджанского конфликта.

"При этом, будучи ключевым игроком региона, Турция однозначно и всецело поддерживает Азербайджан на международной арене с самых первых часов после возобновления боевых действий. Турция оказывает моральную поддержку Азербайджану и мир убедился, что Азербайджан не одинок в борьбе за свое право. Позиция Турции является примером для других тюркоязычных и мусульманских стран", - отметил депутат.

В то же время Османов подверг резкой критике позицию Франции.

"Вместо того, чтобы быть гарантом международного права, защищать принцип справедливости и сохранять нейтралитет и сбалансированный подход, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ, руководство Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном открыто встало на сторону Армении. Президент Франции не должен идти на поводу армянского лобби, данный шаг серьезно ухудшает имидж Парижа в глазах мировой общественности", - полагает депутат.

Что касается другого сопредседателем МГ ОБСЕ - России, продолжил он, Москва проявила ответственную позицию в данном вопросе.

"Армения пыталась вовлечь страны Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе и Россию в конфликт с Азербайджаном. Баку успешно пресек эти попытки и не позволил выйти конфликту за рамки Нагорного Карабаха, чего так упорно добивался Ереван", - подчеркнул парламентарий.

Депутат заверил, что после окончания войны и освобождения оккупированных территорий в Нагорном Карабахе будут проживать в безопасности как азербайджанцы, так и армяне и представители других национальностей.

"В отличие от Армении, которая является моноэтническим государством, на территории Азербайджана бок о бок живут много народов и национальных меньшинств, которые обладают равными правами. Поэтому армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, не о чем беспокоиться, ведь еще до первой карабахской войны армяне и азербайджанцы мирно сосуществовали в составе Азербайджана", - заключил Джавид Османов.

Абдул Керимханов