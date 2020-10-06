Азербайджанская армия - вторая в СНГ, а армянская - деградирует

Простые армяне и общественные деятели этой страны недовольны действиями и решениями Армении.

Как сообщает Day.Az, в социальных сетях распространилась видеозапись, на котором армянин комментирует деградацию своей страны, и признавая силу и мощь азербайджанской армии:

"Мы сможем воевать вот с тем Азербайджаном, если мы идем к деградации, а он идет (показывает рукой вверх - ред.)?! Алиева (Президента Азербайджана Ильхама Алиева - ред.) недооценивать нельзя. Он из азербайджанца сделал солдата, настолько, насколько позволяет их природа. Он это сделал. У него нормальная армия. Это вторая армия в СНГ, вы вообще знаете об этом?! По вооружению это вторая армия в СНГ после России. У них круче армия, чем у 18-миллионного Казахстана, у которой запасы нефти даже больше, чем у них. У 9-миллионного Азербайджана армия круче, чем у 30-миллионного Узбекистана. Это круче чем Украина, круче чем Беларусь. У него нормальная армия. А мы что делаем? Наша армия разграблена. Разграблена безбожно. Армия - это святое, грабить ее нельзя", - негодует армянин.

По утверждениям пользователей, ситуацию в армянской армии на кадрах комментирует аналитик по военным вопросам.