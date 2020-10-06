Армия Азербайджана уничтожила майора ВС Армении

В боях за освобождение оккупированных территорий азербайджанская армия уничтожила армянского майора Славика Николая Аветисяна.

Как сообщает Day.Az, армянские СМИ подтверждают данную информацию.

Отмечается, что майор С.Н. Аветисян сначала получил ранение, а затем бежал из больницы, чтобы избежать воинской службы на оккупированных территориях.

Благодаря усилиям азербайджанских солдат майор был ликвидирован.