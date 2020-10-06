https://news.day.az/politics/1277215.html Армия Азербайджана уничтожила майора ВС Армении - ФОТО
Армия Азербайджана уничтожила майора ВС Армении - ФОТО
В боях за освобождение оккупированных территорий азербайджанская армия уничтожила армянского майора Славика Николая Аветисяна.
Как сообщает Day.Az, армянские СМИ подтверждают данную информацию.
Отмечается, что майор С.Н. Аветисян сначала получил ранение, а затем бежал из больницы, чтобы избежать воинской службы на оккупированных территориях.
Благодаря усилиям азербайджанских солдат майор был ликвидирован.
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