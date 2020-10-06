Почему Соловьев плохо закончит

Буквально вчера российский телеведущий Владимир Соловьев, окружив себя армянами, расшаркивался перед ними, пытался, что называется, "наезжать" на Азербайджан и всячески защищал армянскую агрессию против нашей страны.

Соловьев, можно сказать, превзошел даже обычного себя - дело дошло до того, что какие-то из самых отпетых его гостей стали открыто призывать чуть ли не к прямому введению российских войск - что само по себе выходит за все рамки разумного.

И все это - с поддакиваниями и театральными ужимками Соловьева. Забыл, забыл Соловьев любимую поговорку армян - "там где есть армянин, еврею делать нечего". Как бы он ни выкручивался, как бы не юлил перед армянами - очевидно, небесплатно - кончится все это плохо, в первую очередь для него самого.

Армянский национализм - он направлен не только против азербайджанцев, или турок, он направлен против ВСЕХ вообще. И против русских, и против евреев, и против всех, кто попадется на пути реализации их фашистской идеологии.

Хорошо бы Соловьеву наконец-то это понять. Все как в той истории - когда армяне против азербайджанцев, он молчит о правде, о справедливой борьбе нашей страны против оккупации. А что будет, когда армянские националисты выберут своей мишенью уже его, Соловьева?

​​​​​​​Вопрос риторический.