https://news.day.az/politics/1277222.html Пресс-секретарь правительства: Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана
Пресс-секретарь правительства: Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана
В соответствии с Уставом ООН и нормами международного права Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе брифинга сказал пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, Иран настаивает на освобождении оккупированных территорий Азербайджана.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.
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