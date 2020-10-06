Министерство обороны обратилось к желающим помочь ВС Азербайджана

Учитывая рост числа лиц, собирающих материальную помощь для наших Вооруженных Сил в социальных сетях, просим граждан осуществлять переводы только на официальные номера счетов, предоставленные Министерством обороны, а не на счета физических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщаем, что к Фонду помощи Вооруженным Силам можно перейти по нижеуказанным ссылкам:

https://ibar.az/az/donate,

https://gpp.az/WebPortal/Infosite/Sc/989100/Category/8,

https://asanpay.az/intro/home,

https://hesab.az/unregistered/#/direct-pay/charity/merchants.

Руководство Министерства обороны выражает благодарность каждому гражданину за материальную и моральную поддержку нашей Армии.