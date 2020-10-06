СГБ Азербайджана перехватила радиопереговоры террористов РПК в Карабахе

Армения активно использует против Азербайджанской Республики иностранных наемников, в том числе членов курдских террористических группировок, ввезенных с территории Ирака и Сирии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, была перехвачена радиосвязь террористов, связанных с ПКК, которые участвуют в военных действиях против Азербайджана.

В этих записях террористы обсуждают тяжелую ситуацию на армянской стороне и большие потери, эффективное применение дронов ВС Азербайджана, и сожалеют, что повелись на информацию армян и пришли в регион конфликта.

Мы предоставляем соответствующие материалы.