https://news.day.az/politics/1277244.html СГБ Азербайджана перехватила радиопереговоры террористов РПК в Карабахе - ВИДЕО
СГБ Азербайджана перехватила радиопереговоры террористов РПК в Карабахе - ВИДЕО
Армения активно использует против Азербайджанской Республики иностранных наемников, в том числе членов курдских террористических группировок, ввезенных с территории Ирака и Сирии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности, была перехвачена радиосвязь террористов, связанных с ПКК, которые участвуют в военных действиях против Азербайджана.
В этих записях террористы обсуждают тяжелую ситуацию на армянской стороне и большие потери, эффективное применение дронов ВС Азербайджана, и сожалеют, что повелись на информацию армян и пришли в регион конфликта.
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