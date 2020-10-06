Армянские фашисты продолжают подвергать артобстрелу населенные пункты Агдамского района

ВС Армении продолжают подвергать интенсивному обстрелу из артиллерийских установок поселки и села, объекты гражданской инфраструктуры Агдамского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Как передает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в результате вражеского артобстрела повреждены три дома, школа модульного типа и чайхана в селе Тезекенд. Кроме того, погибли три животных. В поселке Тезекенд, который был построен для вынужденных переселенцев, разрушены три дома, еще 10 домам нанесен ущерб.