https://news.day.az/politics/1277249.html Армянские фашисты продолжают подвергать артобстрелу населенные пункты Агдамского района - ФОТО
Армянские фашисты продолжают подвергать артобстрелу населенные пункты Агдамского района - ФОТО
ВС Армении продолжают подвергать интенсивному обстрелу из артиллерийских установок поселки и села, объекты гражданской инфраструктуры Агдамского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Как передает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, в результате вражеского артобстрела повреждены три дома, школа модульного типа и чайхана в селе Тезекенд. Кроме того, погибли три животных. В поселке Тезекенд, который был построен для вынужденных переселенцев, разрушены три дома, еще 10 домам нанесен ущерб.
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