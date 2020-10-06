https://news.day.az/politics/1277251.html Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху - Мевлют Чавушоглу

Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху - Мевлют Чавушоглу

Политика, 6 октября 2020 18:08 544
Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху

Турция готова к сотрудничеству с Россией по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя TRT итоги рабочего визита в Баку, сообщает Trend со ссылкой на агентство "Anadolu", передает Day.Az.

Турецкий министр отметил, что Россия, как никто другой, должна быть заинтересована в урегулировании карабахского конфликта и устранении проблем у своих границ.

"Анкара выступает за долгосрочное решение армяно-азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ. Мы готовы к вкладу в устранение разногласий на Кавказе на любых международных площадках", - сказал Чавушоглу, добавив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ продемонстрировали всему миру провал миротворческих усилий.

Глава МИД Турции отметил, что перемирие не решает проблему оккупации Карабаха и Армения должна вывести войска с территории Азербайджана.

Азербайджан полон решимости освободить оккупированные Арменией земли, и Анкара поддерживает справедливую позицию Баку, добавил Чавушоглу.

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Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
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