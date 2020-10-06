Армянские пенсионеры будут призваны на войну закапывать трупы

В понедельник 5 октября в СМИ прошла информация об объявлении всеобщей мобилизации в армию Армении в связи с обострением ситуации в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Царьград, по мнению военного эксперта Виктора Баранца, в случае "большой войны" армянские войска придется пополнять чуть ли не пенсионерами, которые будут "оторванные ноги и руки закапывать".

Слухи о всеобщей мобилизации в армию Армении оказались преждевременными. Пока она касается только военнослужащих, демобилизованных в течение последнего года.

Военный обозреватель "КП" Виктор Баранец считает, что в массовой мобилизации и нет смысла: "Это просто созвать баранов, которые просто станут мясом. Но видишь, как аккуратненько оговаривается, - только тех, кто недавно уволился. Эта армия будет наполовину дембельская, конечно".

По словам Баранца, дембеля - это совсем еще "свеженькие люди", у которых руки не отлипли от автомата, от пушки, от танков: "Свежачок, имеющий понятие, как держать автомат, куда стрелять и как".

Тем не менее, эксперт в беседе с Царьградом признал - Армении и Карабаху не хватает тех военнослужащих, что сейчас под ружьем. Потому что азербайджанская армия порядка 75-77 плюс уже призвали тысяч десять, там уже за 85 тысяч во всяком случае. А армянская армия с большими потугами натягивала 42 тысячи.

Баранец считает, что в случае "большой войны" под ружье поставят и пожилых - вплоть до 60 лет.

А до 65 будут тыловые. Ноги оторванные, руки закапывать, лечить, короче, это будет обеспечение из стариков. Как и выпускать листовки, ремонтировать машины и так далее. А кто до 60, они автомат в зубы - и вперед на передовую.