Угроза ударить по нефтегазовым трубопроводам Азербайджана — показатель бессилия Армении

Обстрел азербайджанских населенных пунктов и гражданских объектов Азербайджана со стороны ВС Армении, а также угрозы нанесения ударов по нефтегазовым трубопроводам показывают крайнюю беспомощность армянская стороны.

Об этом во вторник сказал Trend полковник запаса, участник апрельских сражений Руслан Имамгулиев, передает Day.Az.

По его словам, Нагорный Карабах - признанная на международном уровне территория Азербайджана, и, соответственно, армия сегодня освобождает от оккупации азербайджанские земли.

"Армения загнана в угол и беспомощна перед мощью нашей армии, несет тяжелые потери как в живой силе, так и в технике. ВС Армении вынуждены отступать. Новыми угрозами ударов по гражданским объектам, нефтегазовой инфраструктуре Армения поднимает локальный вопрос на региональный уровень.

Таким образом Армения хочет вовлечь в конфликт третьи стороны. Сегодня армянский народ крайне недоволен правительством, поскольку премьер-министр Никол Пашиняна не выполнил свои обещания, ситуация в Армении крайне плачевна во всех областях. Это же касается и армии.

Тем не менее последние попытки армянской стороны абсолютно бессмысленны. Если Армения прибегнет к новой провокации,то получив адекватный ответ, поставит себя в еще более удручающее положение. В настоящее время армия Азербайджана достигает на фронте серьезных успехов, и я определенно верю, что великая победа очень близка", - добавил Имамгулиев.