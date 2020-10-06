https://news.day.az/politics/1277269.html Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении
Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении
Помощник президента Азербайджана-заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайи о ракетных ударах Армении по Азербайджану, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Гаджиева в Twitter.
"Я рад встрече с уважаемым послом Пакистана господином Билалом Хайи. Cообщил ему о последних событиях в рамках нагорно-карабахского конфликта и ракетных атаках Армении на Азербайджан. Поблагодарил Пакистан за безоговорочную поддержку правого дела азербайджанского народа по обеспечению прекращения оккупации [азербайджанских земель] Арменией", - написал Гаджиев.
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