Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана о ракетных ударах со стороны Армении

Помощник президента Азербайджана-заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев проинформировал посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайи о ракетных ударах Армении по Азербайджану, сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение Гаджиева в Twitter.

"Я рад встрече с уважаемым послом Пакистана господином Билалом Хайи. Cообщил ему о последних событиях в рамках нагорно-карабахского конфликта и ракетных атаках Армении на Азербайджан. Поблагодарил Пакистан за безоговорочную поддержку правого дела азербайджанского народа по обеспечению прекращения оккупации [азербайджанских земель] Арменией", - написал Гаджиев.