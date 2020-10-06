https://news.day.az/politics/1277271.html В рядах ВС Армении уничтожены еще два террориста-наемника - ФОТО
В рядах ВС Армении уничтожены еще два террориста-наемника - ФОТО
В ходе контрнаступательной операции азербайджанской армии убиты еще два террориста-наемника, сражающихся на стороне ВС Армении.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, антитеррористическая операция армии Азербайджана по принуждению к миру продолжается с растущим успехом.
Появились очередные факты, доказывающие участие в составе ВС Армении террористов-наемников в военной агрессии против Азербайджана.
В социальных сетях распространены кадры еще нескольких наемников, уничтоженных в ходе антитеррористической операции азербайджанской армии.
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