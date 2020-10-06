Обстрелы мирного населения Азербайджана со стороны Армении — акт отчаяния

Вооруженные силы Армении грубо нарушают принципы и нормы международного права, подвергая обстрелам мирных жителей Азербайджана,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend доктор политических наук Сухумского университета Грузии (Тбилиси), профессор Элгуджа Кавтарадзе.

По его словам, Армения нарушает положения Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов к ним.

"Надо уметь отличать вооруженные силы от мирного населения. Убивать женщин, детей, стариков - это терроризм," - говорит эксперт.

Кавтарадзе выразил глубокое сожаление по поводу обстрела азербайджанских городов армянскими вооруженными силами и решительно осудил такие действия армян.

"Необходимо вмешательство международных организаций. В 21 веке бомбить мирных жителей азербайджанских городов просто немыслимо. Видимо обстановка в Нагорном Карабахе настолько ухудшилась для армянской стороны, что они в отчаяньи выходят за рамки международного права и начинают стрелять по мирным жителям", - отмечает эксперт.

Эксперт подчеркнул, что он солидарен с азербайджанским народом и морально поддерживает Азербайджан.

"Я желаю успеха азербайджанскому народу в деле освобождения от агрессора своих территорий и надеюсь, в скором времени я смогу приехать в гости к азербайджанцам в Нагорный Карабах," - подчеркнул он.

Отметим, что утром 4 октября ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Гянджа. В тот же день вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности.