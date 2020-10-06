Бывший Президент Монтенегро направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Бывший Президент Монтенегро Филип Вуянович направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Президент, дорогой Ильхам Алиев.
С большой скорбью и обеспокоенностью узнал об очередном нарушении норм международного права и, к сожалению, убийствах десятков невинных людей в новых военных операциях в связи с нагорно-карабахским конфликтом.
Размышляя о наших откровенных и конструктивных беседах, направленных на укрепление в целом межгосударственных отношений между Монтенегро и Азербайджаном, я вспомнил наши ценные встречи, на которых Вы с особым вниманием рассказали мне о Ваших усилиях по мирному урегулированию затяжного и болезненного нагорно-карабахского конфликта.
В знак уважения к тесным отношениям между нашими странами, как доказательство наших дружественных связей 12 марта 2013 года мы подписали в городе Цетинье Декларацию о дружественных отношениях и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Монтенегро. Тем самым мы вместе заявили о важности мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана, в соответствии с общепризнанными принципами международного права.
Пользуясь случаем, наряду с подчеркиванием важности выполнения резолюций номер 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, хотел бы выразить надежду на скорейшее достижение мирного урегулирования вооруженного конфликта.
Ваше превосходительство, желаю Вам и всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, спокойствия, благополучия, выражаю глубокое уважение и передаю сердечные приветствия", - говорится в письме.
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