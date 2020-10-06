Армянские СМИ обманывают свой народ, распространяя дезинформацию

Армянские СМИ, распространяя дезинформацию, обманывают армянский народ. Таким образом, они пытаются скрыть значительные военные потери ВС Армении и реальное положение дел на фронте.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

По его словам, ВС Армении потеряли контроль над оккупированными территориями.

"Неспособная превозмочь эти неудачи, армянская сторона прибегает к различным провокациям. Они обманывают народ Армении, ведут его в пропасть. Азербайджанская сторона, соблюдая все нормы международного права, берет на прицел только военные объекты, гражданские лица не обстреливаются. Азербайджанская сторона согласно создать гуманитарные коридоры. В связи с этим направлены обращения к населению Армении. Азербайджан создаст условия даже для безопасного вывода с территорий желающих сдаться армянских военнослужащих", - сказал Анар Эйвазов.