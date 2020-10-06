AНАМА: На территории Геранбойского района обнаружен кассетный снаряд

С 27 сентября вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли из крупнокалиберного оружия и артиллерии позиции азербайджанской армии на всей линии соприкосновения. Взяв на прицел мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, ВС Армении обстреляли города, районы и села Азербайджана ракетами и снарядами. С этой даты при Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) созданы специальные мобильные группы, а также в Генеральном штабе создан специальный оперативный штаб. На основании поступивших звонков и обращений проводятся оперативно-розыскные выезды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал начальник оперативного штаба АНАМА Идрис Исмаилов.

По его словам, во время ракетных обстрелов вооруженные силы Армении применяют кассетные боеголовки. В настоящее время в двух населенных пунктах на территории Геранбойского района обнаружены кассетные снаряды. После завершения соответствующих работ об этом будет предоставлена подробная информация.

Исмаилов подчеркнул, что кассетные части таких бомб и ранее были обнаружены в Бейлаганском районе. Помимо этого, при ракетном обстреле Гянджи были использованы запрещенные международными конвенциями кассетные боеголовки. В целом кассетные бомбы относятся к классу запрещенных бомб. Согласно Женевской конвенции 1949 года их запрещается использовать в отношении территорий, на которых проживает гражданское население.

"Всего с 27 сентября по пятое октября в агентство поступило 258 сигналов (оперативных вызовов) экстренной помощи, на основании этих вызовов проводились оперативно-розыскные операции. В ходе этих операций был произведен осмотр жилых домов и приусадебных участков на территории городов Агдам, Агдаш, Агджабеди, Барда, Бейлаган, Билясувар, Геранбой, Нафталан, Физули, Тертер, Гянджа и Мингячевир, территории вблизи нефтепроводов, Мингячевирской ГЭЦ, посевные и пастбищные участки, придорожная и другие территории. В ходе осмотров было обнаружено 67 единиц различного вида не разорвавшихся военных боеприпасов, два радиопеленгатора, используемого в военных целях, а также фрагменты 94 единиц не разорвавшихся снарядов.

В настоящее время поисковые работы в регионах продолжают 24 оперативно-розыскных групп агентства.

Сбрасывание кассетных бомб на населенные пункты и густонаселенные районы Азербайджана является военным преступлением со стороны вооруженных сил Армении. Кассетные бомбы крайне опасны для мирного населения. Эти бомбы состоят из большого количества небольших бомб и благодаря этой особенности данный тип оружия может вызывать большие разрушения на обширных территориях", - сказал Исмаилов.