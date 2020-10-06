В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад боеприпасов ВС Армении

Контрнаступательная операция ВС Азербайджана успешно продолжается.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в различных направлениях фронта уничтожены три танка 63-го бронетанкового батальона, четыре РСЗО "Град" и живая сила ВС Армении.

"В Баллыджа вместе с личным составом уничтожен склад с боеприпасами ВС Армении. Боеприпасы из склада на территории Джабраильского района захвачены в качестве трофеев", - добавил Анар Эйвазов.