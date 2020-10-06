Генпрокурор Азербайджана направил обращение генсеку Amnesty International

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев направил официальное обращение генсеку Amnesty International Джули Верхар.

Как сообщили во вторник Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, в статье, опубликованной на сайте организации пятого октября 2020 года под заголовком "Армения - Азербайджан: гражданские лица должны быть защищены от запрещенных кассетных бомб", допущено искажение ряда фактов.

В обращении подчеркивается, что с 27 сентября вооруженные силы Армении осуществили масштабные провокации и обстреляли населенные пункты и позиции Азербайджана с нескольких направлений, в результате есть убитые и раненые среди мирного населения и наших военнослужащих, обстреляны густонаселенные пункты с мирными жителями, объекты гражданской инфраструктуры - больницы, медучреждения, школьные здания и детские, что в очередной раз показывает политику террора руководства Армении на государственном уровне.

Было отмечено, что с 27 сентября 2020 года в результате армянского террора 27 гражданских лиц, 141 человек получили ранения различной степени тяжести, многочисленным жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры нанесен значительный ущерб.

По приказу военно-политического руководства Армении, вразрез нормам и принципам международного права, интенсивному артиллерийскому обстрелу подверглись густонаселенные пункты, различные города и районы, удаленные от зоны боевых действий. Таким образом, второй по величине город Азербайджана с населением более 500 тысяч человек, древняя Гянджа с многочисленными историческими и культурными памятниками, стратегически важный промышленный город Мингячевир, а также Бейлаганский, Бардинский, Агджабединский, Геранбойский и другие районы подверглись ракетным обстрелам с использованием запрещенных кассетных боеголовок.

Кроме того, четвертого октября ВС Армении, прибегнув к очередной провокации, выпустили по районам Хызы и Абшерон две ракеты средней дальности.

Было отмечено, что нашими специалистами было установлено использование по всем целям, включая гражданские и стратегические объекты, запрещенных на международном уровне кассетных боеголовок и РСЗО "Смерч". Фото и видеоматериалы, подтверждающие эти факты, также были приложены к обращению.

Доведя до сведения генсека организации Amnesty İnternational эти факты, была высказана просьба разместить эти данные на официальном сайте организации и занять в этом деликатном вопросе объективную позицию.