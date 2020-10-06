Международный Красный Крест создал для азербайджанской армии специальные брошюры
Международный комитет красного креста (МККК) подготовил и распространил среди личного состава нашей армии специальные брошюры с инструкциями.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал пресс-секретарь министерства обороны Азербайджана, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.
По его словам, в этих брошюрах представлена информация об оказании первой медицинской помощи, правилах ведения боя и другие сведения. Эти брошюры розданы солдатам как учебные средства.
"Мы знакомы с аналогичными брошюрами. Такие инструкции предусмотрены и в нашем законодательстве. Солдаты армии Азербайджана проинструктированы соответствующим образом", - подчеркнул Анар Эйвазов.
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