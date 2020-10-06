ВС Армении попытались нанести удар по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан

Армения продолжает совершать террористические акты против гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

6 октября Вооруженные силы Армении попытались нанести удар по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Сообщается, что по указанию военно-политического руководства Армении ВС оккупанта взяли под прицел крупный стратегический проект в регионе Баку-Тбилиси-Джейхан, который играет важную роль в энергетической безопасности Европы. Несмотря на ракетные обстрелы участка трубопровода, проходящего через Евлахский район, попытка теракта была предотвращена благодаря решительным мерам азербайджанской армии.