https://news.day.az/politics/1277305.html Главный редактор Day.Az Эмин Алиев о последних событиях в оккупированном Карабахе в эфире "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
Главный редактор Day.Az Эмин Алиев о последних событиях в оккупированном Карабахе в эфире "Вестника Кавказа" - ВИДЕО
Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков побеседовал с главным редактором Day.Az Эмином Алиевым о том, с кем воюет Азербайджан в оккупированном Нагорном Карабахе, и событиях на линии фронта, передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа".
Армения начала атаку на Азербайджан в воскресенье 27 сентября. Для подавления огня и обеспечения безопасности гражданского населения армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию, уничтожая боевую технику, военную инфраструктуру и живую силу противника.
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