Главный редактор Day.Az Эмин Алиев о последних событиях в оккупированном Карабахе в эфире "Вестника Кавказа"

Ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков побеседовал с главным редактором Day.Az Эмином Алиевым о том, с кем воюет Азербайджан в оккупированном Нагорном Карабахе, и событиях на линии фронта, передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Армения начала атаку на Азербайджан в воскресенье 27 сентября. Для подавления огня и обеспечения безопасности гражданского населения армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию, уничтожая боевую технику, военную инфраструктуру и живую силу противника.