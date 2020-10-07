Военный преступник Пашинян в эфире ВВС

Иногда лучше промолчать и прослыть дураком, чем открыть рот и развеять последние сомнения. Армянский премьер-министр Никол Пашинян дал интервью британской ВВС - и развеял все, что только можно.

Час блеяний и нелепых доводов - вот в принципе все, что мог предложить Пашинян ведущему. Он опять столкнулся с жесткими вопросами, и говорил на армянском - чтобы в этот раз над его английским никто не смеялся. Посмеялись все равно: Пашинян мямлил, откровенно нервничал и так и не смог ответить ни на один из заданных серьезных вопросов. На вопрос о том, почему он четыре раза за неделю позвонил Владимиру Путину, и будет ли от России поддержка, Воваевич сумел выдавить из себя слова про международные обязательства - и ни слова конкретики.

А ведь какую конкретику он может сообщить? НИ-КА-КОЙ.

Воваевич ушел и от ответов на вопросы, связанные с деоккупацией азербайджанских территорий. Более того, Пашинян своим интервью только показал, что говорит он также, как его армия - воюет.

Армянская армия, оказавшись в крайне сложном положении, широкими шагами идет к полному разгрому со стороны ВС Азербайджана. Загнанные в угол, оккупанты в панике прибегают к все большим провокациям - намеренно бьют по Гяндже, Мингячевиру и другим нашим городам, по мирному населению, пытаясь спровоцировать ответный удар Азербайджана по территории Республики Армения. Точно также и Пашинян, загнанный в угол провалами на фронте и жесткими вопросами на ВВС, не придумал ничего лучше, чем сказать еще одну преступную глупость.

Воваевич снова заявил, что "Карабах - это конечно же, Армения".

И вот после этой фразы, может ли хоть кто-нибудь ответить на вопрос, а о чем вообще с таким дураком говорить? Международное сообщество, которое за 30 лет так и не сделало ничего реального в деле нагорно-карабахского урегулирования, призывает "вернуться к переговорам". О чем говорить с военным преступником, который даже спустя 9 дней активных боевых действий, тупо продолжает стоять на своем?

Армения утверждает, что она не при чем - а ее премьер-министр в истерике снова орет, что "Карабах - это Армения". Разве с такими нужно разговаривать? Если только на языке артиллерии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем недавнем обращении к нации снова подчеркнул свое единственное условие, при котором боевые действия будут приостановлены. Армения должна предоставить график вывода своих формирований из оккупированных районов. А Пашинян тем временем продолжает визжать, что "Карабах - это Армения".

Урок первых дней войны Воваевич видимо не усвоил. Ну что ж, Армия Азербайджана даст ему еще один. И еще один. И еще - и так будет до тех пор, пока даже до кашкалдака Пашиняна не дойдет: Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак!

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az