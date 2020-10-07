Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны
Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, отмечает на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
"До обострения ситуации на линии соприкосновения войск Армения открыто угрожала ракетными ударами по энергетической инфраструктуре Азербайджана, в частности Мингячевирскому водохранилищу. Недавние ракетные удары Армении подтвердили столь агрессивный характер военной доктрины этой страны", - пишет он.
6 октября 2020 года около 21:00 по приказу военно-политического руководства Армении вооруженные силы страны-оккупанта, нацелившись на крупнейший стратегический проект в регионе, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, который занимает важное место в обеспечении энергетической безопасности Европы, попытались нанести ракетные удары по участку нефтепровода, проходящему через территорию Евлахского района. Однако в результате решительных мер азербайджанской армии эта террористическая попытка была предотвращена.
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