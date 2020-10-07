Армянские подразделения перестреляли друг друга

Из-за нехватки продовольствия у 1-го полка противника возникают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава. В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно покидает боевые позиции.

Об этом сооюбщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в других подразделенияхпротивника также есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые.