https://news.day.az/politics/1277322.html Армянские подразделения перестреляли друг друга - есть убитые и раненые
Армянские подразделения перестреляли друг друга - есть убитые и раненые
Из-за нехватки продовольствия у 1-го полка противника возникают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием личного состава. В результате этого личный состав вражеских подразделений самовольно покидает боевые позиции.
Об этом сооюбщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что в других подразделенияхпротивника также есть серьезные проблемы с боеприпасами и топливом. Из-за отсутствия у вражеских подразделений взаимодействия в области обороны в некоторых направлениях друг по другу был открыт огонь, есть погибшие и раненые.
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