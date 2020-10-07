Майор армии Азербайджана вернулся домой в Джебраильский район спустя 27 лет

Майор азербайджанской армии нашел свой дом, который покинул 27 лет тому назад после оккупации Арменией территории Джебраильского района. Когда семья военнослужащего была вынуждена покинуть Родину, ему было семь лет. Сегодня он вернулся домой, передает Day.Az со ссылкой на Vestikavkaza.ru.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о том, что армией страны от оккупационных ВС Армении были освобождены еще несколько сел Джебраильского района.

В частности, ВС Азербайджана деоккупировали села Шихали Агалы, Сарыджалы и Мезря. Кроме того, сообщил глава государства, азербайджанские подразделения освободили несколько стратегических высот в разных направлениях.