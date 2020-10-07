В направлении Джебраила азербайджанская армия имеет полное превосходство

"Министерство обороны Армении в очередной раз распространило дезинформационную информацию о якобы потерях наших подразделений в направлении Джебраила".

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Минобороны Азербайджана.

"Официально заявляем, что информация, распространяемая армянской стороной, является необоснованной и ложной. В направлении Джебраила наша армия успешно продолжает контрнаступление и имеет превосходство над противником".