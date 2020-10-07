https://news.day.az/politics/1277334.html МИД: Риски, создаваемые Арменией в регионе, больше не должны игнорироваться
МИД: Риски, создаваемые Арменией в регионе, больше не должны игнорироваться
Армянские вооруженные силы попытались нанести удар по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Евлахском районе.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
"Риски для безопасности, которые создает армянское политическое руководство в регионе, больше не должны игнорироваться", - говорится в сообщении.
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