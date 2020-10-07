https://news.day.az/politics/1277342.html Армяне продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана
Армяне продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана
Вооруженные силы Армении обстреливают села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
Наша армия принимает адекватные меры.
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