Армяне продолжают обстреливать населенные пункты Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреливают села Тертерского, Бардинского, Агдамского, Агджабединского, Физулинского и Джебраильского районов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

Наша армия принимает адекватные меры.