Азербайджанская армия продвинулась вперед и освободила новые опорные пункты

В течение этого дня Азербайджанская Армия, продвигаясь в определенных направлениях, освободила новые опорные пункты, очистила территорию от вражеских сил.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в боях уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других средств противника.