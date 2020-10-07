https://news.day.az/politics/1277381.html Азербайджанская армия продвинулась вперед и освободила новые опорные пункты
Азербайджанская армия продвинулась вперед и освободила новые опорные пункты
В течение этого дня Азербайджанская Армия, продвигаясь в определенных направлениях, освободила новые опорные пункты, очистила территорию от вражеских сил.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в боях уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других средств противника.
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