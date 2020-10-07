https://news.day.az/politics/1277382.html Азербайджанская армия в очередной раз уничтожила военную технику противника - ВИДЕО
Азербайджанская армия в очередной раз уничтожила военную технику противника - ВИДЕО
Азербайджанская армия в очередной раз уничтожила военную технику противника.
Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана представляет видеозапись уничтожения военной техники ВС Армении:
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