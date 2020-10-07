Азербайджанская армия в очередной раз уничтожила военную технику противника

Азербайджанская армия в очередной раз уничтожила военную технику противника.

Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана представляет видеозапись уничтожения военной техники ВС Армении: