Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина
7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Глава государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания России, крепкого здоровья.
Владимир Путин выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин провели обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами азербайджано-российских отношений.
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