Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина

7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Президента России с днем рождения, пожелал ему новых успехов в государственной деятельности во имя развития и процветания России, крепкого здоровья.

Владимир Путин выразил признательность Президенту Азербайджана за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств обсудили сложившуюся ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Путин провели обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами азербайджано-российских отношений.