Армянская агрессия - это угроза не только Азербайджану, но и всей Европе

Обстрел армянами международных трубопроводов и транспортных коридоров, идущих из Азербайджана через Грузию и Турцию в Европу, исходит из желания нанести как можно больший ущерб экономике нашей страны.

Об этом сказал в беседе с Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Беря на прицел энергетическую инфраструктуру Азербайджана, Армения наносит удар энергобезопасности Европы, отметил Шафиев. Но еще более преступны, по его словам, действия армянской стороны по отношению к гражданскому населению Азербайджана. Обстрел армянскими вооруженными силами городов и сел Азербайджана продолжается. Есть жертвы и разрушения. Эти действия Еревана идут вразрез с Женевскими конвенциями и в целом с международным гуманитарным правом, касающимся гражданского населения в зонах боевых действий.

"Тактика обстрела гражданских объектов (в данном случае речь идет и о трубопроводах) применялась Арменией еще в 90-е годы, во время оккупации азербайджанских территорий. Эта тактика имеет три цели. Первая - армяне пытаются вызвать панику и хаос среди населения нашей страны. Вторая - обстрелы производятся с территории Армении, чем Ереван намеренно провоцирует Баку на ответные действия. Расчет делается на то, что если Азербайджан начнет подавлять огневые точки противника на территории Армении, та получит право обратиться к третьим сторонам, в данном случае к ОДКБ и России с призывом о защите", - сказал наш собеседник.

Третья цель, отметил он, исходит из обеспокоенности растущим экономическим влиянием Азербайджана. Поэтому ее целью является индустриальная инфраструктура, энергетические и транспортные коридоры. Не случайно июльская провокация на государственной границе произошла именно в Товузском направлении, вблизи прохождения международных трубопроводов, сказал председатель правления Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева