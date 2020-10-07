Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам XXIII Евразийского экономического саммита

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам XXIII Евразийского экономического саммита.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемые участники саммита!

Искренне приветствую вас и поздравляю с началом работы очередного Евразийского экономического саммита, организованного Вагфом стратегических и социальных исследований Группы Мармара. Высоко оцениваю вклады Вагфа в поощрение мира и диалога, расширение регионального и глобального сотрудничества.

Евразийские экономические саммиты имеют большое значение с точки зрения развития экономических, политических отношений и углубления связей между народами в Евразийском регионе. Сохранение в центре постоянного внимания на этих традиционных встречах, ставших одной из важных региональных платформ сотрудничества, новых вызовов времени и современных тенденций развития достойно одобрения. Включение в повестку XXIII саммита широкого обсуждения главных приоритетов постпандемического периода и проблем терроризма, который представляет большую угрозу в международном масштабе, является наглядным примером этому.

Азербайджан на протяжении долгих лет последовательно взаимодействует с государствами региона, в том числе с братской Турцией для укрепления отношений в Евразии, направления экономического потенциала и природных ресурсов стран на благосостояние и прогресс народов. Нас радуют предпринятые Турцией значимые шаги в сфере энергетической безопасности, которые являются олицетворением ее растущей мощи.

Вместе с тем, важным фактором, представляющим угрозу стабильности на Евразийском пространстве, является неурегулированность до сих пор армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Авантюристское руководство Армении, воспользовавшись тем, что внимание всего мира переключено на борьбу с пандемией, усилило военные провокации против нашей страны. Совершенная 27 сентября провокация является продолжением политики терроризма и оккупации, проводимой Арменией на протяжении более 30 лет именно на государственном уровне.

Вновь заявляю, что Нагорный Карабах - это неотъемлемая часть Азербайджана, наша исконная земля. Конфликт должен быть урегулирован только в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ нашей страны. Братская Турция, которая вносит достойный вклад в защиту мира и благополучия в современном мире, как всегда, и сегодня солидарна с нами, выражая свою решительную позицию, она поддерживает наше правое дело по освобождению от оккупации наших земель. Еще раз выражаю глубокую признательность Президенту Турции, моему дорогому брату Реджепу Тайипу Эрдогану и народу Турции за эту неоценимую поддержку, которая придает нам моральные силы. Победа будет за нами. Карабах - это Азербайджан!

Верю, что обмен мнениями и обсуждения, которые вы проведете на этом собрании, будут полезными в определении новых перспектив для взаимного сотрудничества.

Желаю успехов работе Саммита", - говорится в обращении.