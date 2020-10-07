https://news.day.az/politics/1277394.html В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан, сообщает Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
Как говорится в сообщении, в результате провокаций ранены 144 мирных жителей Азербайджана.
В непригодное состояние пришли 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.
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