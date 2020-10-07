В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан

В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан, сообщает  Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.

Как говорится в сообщении, в результате провокаций ранены 144 мирных жителей Азербайджана.

В непригодное состояние пришли 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.