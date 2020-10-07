Путин назвал происходящее в Нагорном Карабахе трагедией, за которую он переживает

Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию трагедией, за которую в РФ очень переживают. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы был показан в среду в эфире телеканала "Россия-24", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно - судя по всему, до этого еще далеко - во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать", - заявил глава российского государства.