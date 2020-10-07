Владимир Путин: Боевые действия ведутся не на территории Армении

Президент России Владимир Путин назвал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию трагедией, за которую в РФ очень переживают. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам российского лидера, у руководства Армении нет вопросов к России по исполнению союзнических обязательств. "Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора", - напомнил Путин. "Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении", - подчеркнул президент. "Что же касается исполнения Россией своих обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства", - сказал Путин.