Роухани: Необходимо уважать права азербайджанского народа

"Необходимо уважать права азербайджанского народа".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня во время выступления на заседании Кабинета Министров сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Он отметил, что территориальная целостность Азербайджана должна быть обеспечена, но конфликт не может быть разрешен военным путем.